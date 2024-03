Russia: Putin su Wagner, garantito sostegno ma nulla più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti", ha spiegato che il ministero della Difesa ha fornito sostegno al gruppo paramilitare Wagner, ma solo in quanto organizzazione russa e nulla più. "Il problema è un altro. Questo noto gruppo Wagner ha prima realizzato una serie di progetti economici in Siria, poi si è trasferito in alcuni Paesi africani. Il ministero della Difesa ha fornito loro il sostegno, ma solo sulla base del fatto che era un gruppo russo, niente di più”, ha detto Putin. (Rum)