Giappone: grandi aziende concederanno storici aumenti salariali (2)

- Il Giappone ha scongiurato una recessione tecnica nel terzo trimestre dell'anno fiscale ormai concluso (ottobre-dicembre 2023) conseguendo un tasso di crescita destagionalizzato dello 0,4 per cento grazie al significativo apporto della spesa in conto capitale, ma la debolezza dei consumi privati grava sulle prospettive di crescita della seconda economia asiatica. Lo certificano i dati pubblicati questa settimana dal governo giapponese, che hanno rivisto al rialzo il dato relativo al Pil corretto per gli effetti dell'inflazione, da -0,4 a più 0,4 per cento. Si tratta di uno sviluppo positivo anche per la politica monetaria della banca centrale giapponese, che potrebbe porre fine entro aprile alla politica dei tassi di riferimento negativi. (segue) (Git)