Ucraina: Putin, la presenza di truppe straniere non cambierà la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di truppe straniere in Ucraina e la fornitura di armamenti non cambieranno la situazione sul campo di battaglia. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il fatto è che i militari deiPaesi occidentali sono presenti in Ucraina da molto tempo. Erano presenti anche prima del colpo di Stato, e dopo il colpo di Stato il loro numero è aumentato notevolmente. Ora sono presenti direttamente, sotto forma di consiglieri, sono presenti sotto forma di mercenari stranieri e subiscono perdite. Ma se si trattasse anche di contingenti militari ufficiali di Stati stranieri, sono sicuro che ciò non cambierebbe la situazione sul campo di battaglia. Questa è la cosa più importante, così come la fornitura di armi non cambia nulla", ha detto Putin. (Rum)