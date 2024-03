Usa-Russia: Putin, fu Biden a interferire con le nostre elezioni nel 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono gli Stati Uniti ad interferire con le elezioni in Russia oltre che in altri Paesi, e non il contrario. Nel corso di un'intervista concessa all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti", Putin ha ricordato che nel 2011 l'attuale presidente Usa Joe Biden visitò Mosca e tentò di convincerlo a non ricandidarsi e non prendere parte alle elezioni. Si trattò a tutti gli effetti di una "ingerenza", ha detto Putin, aggiungendo che l'episodio in questione è "soltanto un esempio"(Was)