Russia: Putin, in Occidente non mi fido di nessuno, per accordo servono garanzie

- Il presidente russo Vladimir Putin, interrogato sulla possibilità di un “trattato onesto” con l’Occidente, ha detto che nessun leader occidentale ha dimostrato di essere degno di fiducia, e che la Federazione Russa ha bisogno di garanzie ben specificate. "Questo non vorrei dirlo, ma non mi fido di nessuno. Abbiamo bisogno di garanzie. E le garanzie devono essere scritte, devono essere adeguate e credibili. Questo è ciò di cui noi stiamo parlando”, ha detto in un’intervista all'emittente “Rossija 1” e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Putin ha osservato che “ora è probabilmente prematuro parlare pubblicamente di cosa potrebbe contenere un accordo" per porre fine al conflitto in Ucraina, ma "certamente non accetteremo alcuna promessa vuota”, ha detto. Putin ha spiegato che preferisce “farsi guidare dai fatti": "Capite, quando si prende una decisione a questo livello, il grado di responsabilità per le conseguenze della decisione presa è molto alto. Pertanto, non faremo nulla che non corrisponda agli interessi del nostro Paese", ha detto Putin. (Rum)