Ucraina: Putin, pronti a negoziati sulla base dei risultati sul terreno

- La Russia è pronta a tenere dei negoziati sull'Ucraina, ma questi devono basarsi sulla realtà e non "sui desideri derivanti dall'uso di psicofarmaci". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Siamo pronti per i negoziati? Sì, lo siamo. Non sulla base di alcuni desideri emersi dopo l'uso di psicofarmaci, ma sulla base delle realtà che sono emerse, come si dice in questi casi, sul terreno" ha detto Putin. (segue) (Rum)