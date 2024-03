Ucraina: Putin, pronti a negoziati sulla base dei risultati sul terreno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti, tuttavia, per un dialogo serio e vogliamo risolvere tutti i conflitti, e soprattutto questo conflitto, con mezzi pacifici. Ma dobbiamo essere chiaramente certi che questa non sia una pausa che il nemico vuole prendersi per il riarmo, e che questa sia una conversazione seria con garanzie di sicurezza per la Federazione Russa”, ha detto Putin. Il presidente ha aggiunto che la Russia conosce le varie opzioni in discussione e conosce le “carte che verranno mostrate” per convincere che è arrivato il momento dei negoziati. "Vogliamo, lo ripeto ancora una volta, risolvere tutte le controversie, e questa disputa, questo conflitto, con mezzi pacifici. E siamo pronti per questo. Lo vogliamo. Ma deve essere un dialogo serio. A noi interessa solo la sicurezza della Russia, della Federazione Russa. Partiremo da questo punto", ha concluso il presidente. (Rum)