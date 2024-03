Usa-Russia: Putin, non interferiamo nelle elezioni presidenziali, lavoreremo con chiunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non interferisce nel corso delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ed è pronta a collaborare con qualsiasi presidente eletto dai cittadini statunitensi. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista concessa all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Non interferiamo in alcun modo nelle elezioni. E, come ho detto molte volte, lavoreremo con qualsiasi leader goda della fiducia del popolo americano, dell'elettorato americano", ha detto Putin, commentando sue recenti dichiarazioni secondo cui una riconferma di Joe Biden alla Casa Bianca sarebbe un esito prevedibile per Mosca. (segue) (Rum)