Usa-Russia: Putin, non interferiamo nelle elezioni presidenziali, lavoreremo con chiunque (2)

- A questo proposito, Putin ha raccontato un aneddoto riguardante l'ex presidente Donald Trump, che in una occasione avrebbe rimproverato al presidente russo di simpatizzare per Biden, e gli avrebbe chiesto: "Vuoi che vinca Sleepy Joe?". "La cosa curiosa è che anche nell'ultimo anno del suo mandato presidenziale il signor Trump mi ha rimproverato proprio per il fatto che simpatizzo per Biden. Questo è successo più di quattro anni fa. Me lo disse in una delle nostre conversazioni: 'Vuoi che vinca - scusami, dirò come lui, questo è solo un discorso diretto - Vuoi fare in modo che vinca Sleepy Joe?" - ha detto Putin, menzionando il nomignolo attribuito da Trump all'attuale presidente Usa. "E poi, con mia sorpresa, hanno cominciato a perseguitare lui (Trump) ritenendo che lo sostenessimo come candidato. Ebbene, è una totale assurdità", ha aggiunto il presidente russo. (Rum)