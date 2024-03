Russia: Putin, pronti a usate armi nucleari per proteggere nostre sovranità e indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a usare armi nucleari se vedrà minacciata l'esistenza dello Stato russo, o se subirà un attacco contro la sua sovranità e indipendenza. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Le armi esistono per essere usate. Abbiamo i nostri principi. Quello che dicono: che siamo pronti a usare le armi, tutte le armi, se parliamo dell'esistenza dello Stato russo, un tentativo di minare la nostra sovranità e indipendenza. Abbiamo tutto definito nella nostra strategia, non l’abbiamo cambiata”, ha osservato Putin, rispondendo a una domanda sulla sua disponibilità a utilizzare armi nucleari in relazione al conflitto in Ucraina. Putin ha chiarito tuttavia che sino ad ora Mosca non ha mai contemplato la necessità di utilizzare tali armamenti. "Perché avremmo bisogno di usare armi di distruzione di massa? Non c'è mai stata tale necessità", ha detto Putin. (Rum)