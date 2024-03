Ucraina: Pentagono conferma nuovi aiuti ma avverte, è misura di breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato ufficialmente nuovi aiuti all’Ucraina per 300 milioni di dollari. “Una misura straordinaria per venire incontro alle necessità di Kiev”, si legge nella nota, che ha confermato le indiscrezioni di stampa delle ultime ore. Il dipartimento della Difesa Usa ha precisato che so tratta di una misura “di breve termine”, che “non è minimamente sufficiente” a coprire le necessità delle Forze armate ucraine. Le nuove forniture includono nuovi missili Stinger; munizioni per i sistemi missilistici Himars; proiettili di artiglieria da 155 e 105 millimetri; sistemi anticarro At-4; munizioni di piccolo calibro; e attrezzature per lo sminamento. (Was)