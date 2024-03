Usa: con vittoria in Georgia Biden ha delegati necessari per nomination democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la vittoria alle primarie democratiche in Georgia, il presidente Joe Biden ha raggiunto e superato la soglia dei 1.968 delegati, necessari per diventare il candidato ufficiale del partito alle elezioni di novembre. Con il cinque per cento dei voti conteggiati, Biden ha ottenuto il 95,4 per cento delle preferenze, assicurandosi già 104 delegati sul totale di 108 che lo Stato assegnerà alla convention del partito, in estate. (Was)