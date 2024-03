© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche in Mississippi. Le proiezioni preliminari dell’emittente “Cnn” hanno assegnato la vittoria al presidente a meno di cinque minuti dalla chiusura dei seggi, dopo che Biden ha già conquistato il numero dei delegati necessario per ottenere la nomination ufficiale del partito in vista delle elezioni di novembre. (Was)