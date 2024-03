Libia-Italia: Haftar riceve delegazione guidata dal ministro dell'Interno Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), Khaled Haftar, ha ricevuto a Bengasi una delegazione di alto livello del governo italiano guidata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, e dal direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli. Lo ha reso noto l'ufficio informazioni dell'Enl tramite una nota pubblicata su Facebook. Alla riunione era presente anche Khaled Haftar, uno dei figli del comandante libico recentemente promosso da generale di brigata al rango di generale di divisione insieme al fratello Saddam Haftar. Il comandante in capo "ha accolto la delegazione italiana, esprimendo la sua gratitudine e il suo apprezzamento per questa visita, che si inserisce nell'ambito della discussione e dello scambio di opinioni tra i due Paesi amici, e per promuovere il partenariato e la cooperazione nei campi della sicurezza, economico e commerciale", afferma la nota. (segue) (Lit)