Libia-Italia: Haftar riceve delegazione guidata dal ministro dell'Interno Piantedosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione italiana "ha portato i saluti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al comandante in capo e al popolo libico in occasione del mese santo del Ramadan". La delegazione ha inoltre espresso l'apprezzamento dell'Italia per il ruolo dell'Enl "nel combattere il terrorismo e l'estremismo, e per i suoi significativi sforzi tesi a ridurre l'immigrazione clandestina". Infine - conclude la nota - i funzionari italiani "hanno espresso il sostegno del governo italiano a tutti gli sforzi volti a rafforzare il processo politico e a tenere elezioni presidenziali e parlamentari in Libia per raggiungere una stabilità permanente". (Lit)