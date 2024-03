Usa: Biden vince le primarie democratiche nello Stato di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche nello Stato di Washington, dopo avere già superato la soglia dei delegati necessaria per ottenere la nomination del partito per le elezioni di novembre dopo i successi in Georgia e Mississippi. Stando alle proiezioni preliminari, con il sei per cento dei voti già conteggiati, Biden ha ottenuto l’84,8 per cento delle preferenze. Al momento, l’8,4 per cento degli elettori ha selezionato l’opzione “uncommitted”, già utilizzata dai cittadini di altri Stati per ribadire il proprio orientamento democratico e protestare al contempo contro l’approccio adottato dall’amministrazione Biden relativamente alla guerra nella Striscia di Gaza. (Was)