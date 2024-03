Usa: l'Arkansas revoca il "genere neutro" nelle patenti di guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Usa dell'Arkansas non consentirà più agli automobilisti dello Stato di identificarsi con il genere neutro nella loro patente di guida. Lo hanno stabilito ieri i regolatori statali, abrogando una politica che era stata introdotta in nome dell'inclusione delle minoranze di genere. Secondo il dipartimento delle Finanze e dell'amministrazione dell'Arkansas, la decisione è stata assunta per "tutelare" la coerenza dei documenti identificativi statali e la loro attendibilità. Per la stessa ragione, lo Stato intende anche inasprire i requisiti per cambiare il sesso indicato sui documenti statali d'identità. La governatrice repubblicana dello Stato, Sarah Huckabee Sanders, ha espresso la propria soddisfazione, sostenendo tramite una nota che i cambiamenti introdotti siano "una decisione di buon senso. Solo le donne partoriscono, gli uomini non dovrebbero competere negli sport femminili, ed esistono solo due sessi", afferma una nota della governatrice. "Sinché sarò governatrice, lo Stato dell'Arkansas non asseconderà questo genere di insensatezze", ha aggiunto Sanders nella nota riferendosi alle politiche di genere. (Was)