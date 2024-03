Usa: il repubblicano Rand Paul contrario alla proposta di messa al bando di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano del Kentucky Rand Paul, noto per il suo orientamento libertario e le posizioni spesso in contrasto con le linee prevalenti di entrambi i partiti Usa, si è detto contrario al disegno di legge che la Camera dei rappresentanti Usa voterà domani, e che potrebbe portare alla messa al bando del social media cinese TikTok negli Stati Uniti. Il provvedimento, nella sua forma attuale, "non ha alcun senso", ha dichiarato ieri il deputato nel corso di una intervista al quotidiano "The Hill", sostenendo che bandire TikTok sulla base di accuse non circostanziate relative all'influenza cinese sulla piattaforma porrebbe gli Stati Uniti sul medesimo livello del governo comunista cinese. "TikTok è bandito in Cina", ha detto Pul, riferendosi alla versione del social media disponibile negli Usa e negli altri Paesi occidentali. "Chi promuove la messa al bando pensa o vorrebbe davvero pensare che sconfiggeremo i comunisti cinesi diventando autoritari come loro, e ricorrendo a messe al bando nel nostro stesso Paese?", ha affermato il deputato, sostenendo che bandire TikTok senza alcuna evidenza concreta equivarrebbe a "emulare" il Partito comunista cinese, una iniziativa che "non ha alcun senso". (segue) (Was)