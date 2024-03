Usa: il repubblicano Rand Paul contrario alla proposta di messa al bando di TikTok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge, che verrà votato domani, è promosso dalla maggioranza repubblicana alla Camera sulla base di una procedura che ne vincola l'approvazione a una maggioranza qualificata dei due terzi. Se approvata, la proposta concederà a ByteDance - la società proprietaria del social media - 165 giorni di tempo per disinvestire dalla piattaforma, che in caso contrario verrebbe bandita dagli app store e dai servizi di hosting statunitensi. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha precisato che il disegno di legge allo studio della Camera non riguarda la piattaforma di social media in sé, ma la sua struttura proprietaria. “La proposta riguarda la proprietà della piattaforma, e non TikTok in sé: dobbiamo chiederci se vogliamo che i dati personali dei nostri cittadini restino qui oppure che vadano in Cina”, ha detto il funzionario. La stampa Usa evidenzia però che il provvedimento, se approvato, potrebbe portare alla messa al bando del social media cinese negli Stati Uniti. (Was)