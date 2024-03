Gaza: "Wsj", paracadutare aiuti non contribuisce a risolvere la crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano "Wall Street Journal" contesta la decisione della Casa Bianca di paracadutare aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza, nel tentativo di ovviare agli ostacoli opposti da Israele all'ingresso degli aiuti via terra. Gli Stati Uniti e altri Paesi hanno deciso di ricorrere al trasporto aereo degli aiuti per tentare di alleviare la catastrofe umanitaria in corso in quel territorio dopo l'inizio della campagna militare delle Forze di difesa israeliane (Idf) lo scorso ottobre. Tuttavia, secondo il quotidiano, paracadutare alimenti e generi di prima necessità è un processo "costoso, pericoloso e inadeguato", e solo il massiccio trasporto di aiuti via terra, tramite convogli di autotreni, "potrebbe davvero prevenire la fame nella Striscia". (segue) (Was)