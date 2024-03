Gaza: "Wsj", paracadutare aiuti non contribuisce a risolvere la crisi umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano spiega nel dettaglio il funzionamento del ponte aereo intrapreso dalle forze Usa domenica, quando un aereo da trasporto tattico quadrimotore C-130 decollato dalla Giordania ha sganciato su Gaza 3,2 tonnellate di aiuti. Come evidenziato dal quotidiano, il volo è durato due ore, è costato 30mila dollari e ha richiesto un equipaggio esperto di nove militari statunitensi sottoposti a rischi significativi, il tutto "per paracadutare aiuti appena sufficienti a sfamare 4mila persone nel territorio assediato, dove l'intera popolazione di 2,2 milioni di persone necessita di assistenza da cui dipende la loro vita, come affermato dalle Nazioni Unite e da gruppi di soccorso non profit". (segue) (Was)