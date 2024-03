Gaza: "Wsj", paracadutare aiuti non contribuisce a risolvere la crisi umanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana i paracadute di alcuni dei pellet sganciati dal velivolo statunitense non si sarebbero aperti, e precipitando al suolo avrebbero causato la morte di cinque persone: un episodio che conferma ulteriormente i gravi rischi e gli scarsi benefici dell'iniziativa intrapresa dalla Casa Bianca. Il "Wall Street Journal" sottolinea inoltre che gli aiuti trasportati da un C-130 sono meno di un quarto delle 16,5 tonnellate trasportate da un singolo camion attraverso il confine tra l'Egitto e Gaza, a un decimo del costo. Già prima della guerra - ricorda il "Wall Street Journal - la popolazione di Gaza dipendeva per il proprio sostentamento "da una media di 500 camion di aiuti ogni giorno". (Was)