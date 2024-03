Giappone: razzo vettore della compagnia Space One esplode poco dopo il lancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo vettore della compagnia privata giapponese Space One è esploso stamattina poco dopo il lancio dal centro spaziale commerciale di Kii a Kushimoto, nella prefettura giapponese di Wakayama. L'incidente è stato ripreso in diretta: il lancio del razzo Kairos, lungo 18 metri, doveva segnare l'affermazione di Space One come prima azienda privata giapponese a mettere in orbita un satellite e ad operare nel settore dei lanci spaziali commerciali. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti sul sito dell'incidente, che non avrebbe provocato vittime. L'azienda ha riferito tramite una nota che l'esplosione è stata innescata dal sistema di emergenza per "la terminazione del volo", probabilmente a seguito di una deviazione di traiettoria dovuta a qualche tipo di guasto. Secondo i media giapponesi, il satellite a bordo del razzo era un apparecchio governativo destinato a monitorare installazioni militari in Corea del Nord.(Git)