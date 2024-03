Scuola: Marti (Lega), Schlein parla ancora una volta senza sapere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e istruzione a palazzo Madama, "Schlein, ancora una volta, parla senza sapere e fa l'ennesima figuraccia". "Non solo - prosegue - nella riforma della valutazione della scuola primaria non si elimina la descrizione del percorso umano e pedagogico dei bambini, ma fu proprio il suo stesso partito a reintrodurre, in uno dei decreti legislativi della buona scuola, non il giudizio sintetico, ma addirittura il voto in decimi, che è stato successivamente sostituito dal giudizio descrittivo dal ministro Azzolina".(Rin)