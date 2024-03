Brasile: sono 17 i passeggeri tenuti in ostaggio su un autobus a Rio, due feriti uno in gravi condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17 gli ostaggi tenuti a bordo di un pullman in una stazione nel centro di Rio de Janeiro (Brasile) tra i quali anche bambini e anziani. L'incidente è iniziato verso le 15 (19 ora italiana) e la polizia continua a negoziare con l'uomo che è salito a bordo prendendo le persone in ostaggio. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe sparato a due persone fuori dall'autobus. I feriti sono stati portati in ospedale e uno di loro, un uomo di 34 anni, è in gravi condizioni. L'uomo avrebbe sparato anche agli agenti del Battaglione operativo speciale della polizia (Bope) che sono sul posto, ma nessuno è stato colpito. Il pullman era in partenza verso Juiz de Fora, nello Stato di Minas Gerais. (Brs)