Brasile: si è consegnato l'uomo che ha tenuto 17 ostaggi su un pullman a Rio

- Si è consegnato dopo quasi tre ore l'uomo armato che è salito a bordo di un pullman, in una stazione nel centro di Rio de Janeiro (Brasile), prendendo 17 persone in ostaggio. L'uomo, identificato come Paulo Sergio Lima, ha due denunce per rapina. Tutte le persone in ostaggio sono state liberate. Le informazioni sono state confermate dal portavoce della polizia. L'episodio era iniziato verso le 15 (19 ora italiana) e secondo la polizia, l'uomo avrebbe sparato a due persone fuori dall'autobus. I feriti sono stati portati in ospedale e uno di loro, un uomo di 34 anni, è in gravi condizioni. L'uomo avrebbe sparato anche agli agenti del Battaglione operativo speciale della polizia (Bope) che sono sul posto, ma nessuno è stato colpito. Il pullman era in partenza verso Juiz de Fora, nello Stato di Minas Gerais. (Brs)