Usa: seggi chiusi in Georgia, Biden e Trump verso la nomination

- Seggi chiusi in Georgia, dove è iniziato il conteggio dei voti nel quadro delle primarie democratiche e repubblicane in corso nello Stato. Nelle prossime ore chiuderanno anche i seggi in Mississippi, nello Stato di Washingto e nelle isole Hawaii. Al presidente Joe Biden e al suo predecessore, Donald Trump, mancano ormai pochi delegati per superare la soglia necessaria a conquistare le nomination dei rispettivi partiti alle elezioni di novembre. Al momento, Biden ha conquistato 1.868 delegati, a fronte di una soglia di 1.968 necessaria per avere la nomination democratica. Trump ha invece 1.089 delegati, contro i 1.215 necessari per diventare il candidato repubblicano ufficiale alle presidenziali. (Was)