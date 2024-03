Usa-Polonia: Biden vede Duda e Tusk, focus su Ucraina e cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a Washington l’omologo polacco, Andrzej Duda, e il premier Donald Tusk. La visita delle autorità di Varsavia, riferisce la Casa Bianca in una nota, è stata organizzata in occasione del 25mo anniversario dell’adesione della Polonia alla Nato. Le parti hanno ribadito il loro impegno “incrollabile” nei confronti dell’alleanza atlantica, che “rafforza la sicurezza di tutti noi”. I leader hanno anche concordato sulla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina nella guerra contro la Russia, oltre a discutere il futuro della cooperazione bilaterale nei campi della sicurezza e dell’energia. Biden ha anche anticipato un prestito da due miliardi di dollari alla Polonia sulla base dello strumento Foreign Military Financing (Fnf), che consente ai Paesi alleati di acquistare armi e attrezzature militari di fabbricazione Usa. “Il prestito permetterà alla Polonia di acquistare nuove attrezzature per la difesa, rafforzando il Paese e anche la nostra partnership”, si legge nel comunicato stampa. Il presidente statunitense, infine, ha anticipato che le autorità di Washington si offriranno di vendere alla Polonia un totale di 96 elicotteri Apache. (Was)