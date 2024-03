Usa: primarie, Trump vince a Washington e si aggiudica i delegati necessari alla nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto le primarie del Partito repubblicano nello Stato di Washington. Lo riferiscono sulla base delle proiezioni di voto i media statunitensi, evidenziando che dopo le vittorie conseguite ieri alle primarie negli Stati di Georgia, Mississippi e Washington, l'ex presidente si è aggiudicato in tutto 1.221 delegati in vista della convention nazionale dei Repubblicani, più dei 1.215 necessari a ottenere la nomina a candidato alla presidenza Usa. Trump si è presentato alle primarie di ieri sostanzialmente incontrastato, dal momento che la sua principale avversaria - l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley - ha sospeso la propria candidatura dopo la sconfitta alle recenti primarie del Super martedì. Grazie alle primarie di ieri anche il presidente in carica Joe Biden si è assicurato i delegati necessari alla nomina da parte del Partito democratico, confermando così che le elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre saranno una riedizione della sfida del 2020 tra Trump e Biden. (Was)