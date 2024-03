Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, il primo anno della giunta Rocca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i provvedimenti approvati in Consiglio regionale, la legge per l'istituzione del fattore famiglia, di iniziativa consiliare. Si tratta di una normativa che introduce un percorso sperimentale verso il superamento dello strumento costituito dall'Isee, per individuare eque modalità di accesso ai servizi sociali. Via libera anche alla legge, di iniziativa di giunta, sulle attività enoturistiche e oleoturistiche. L'obiettivo è quello di implementare l’offerta dell’accoglienza lungo i percorsi legati alla produzione dell’olio e del vino, valorizzare le produzioni e favorire quindi lo sviluppo economico sia delle stesse produzioni che del turismo regionale. Infine, l'approvazione il 23 dicembre, da parte dell'Aula della Pisana, della prima manovra di Bilancio della giunta Rocca da oltre 18 miliardi. Per la prima volta, dopo moltissimi anni, il Bilancio di previsione, stabilisce che, per gli anni dal 2024 al 2026, non è previsto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali. (segue) (Rer)