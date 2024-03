Usa: ex procuratore Robert Hur attaccato da democratici e repubblicani sui documenti di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa dopo circa cinque ore l’audizione dell’ex procuratore speciale Robert Hur, coordinatore delle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza privata e in un vecchio ufficio del presidente Joe Biden, davanti alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti. Hur, che si è dimesso dal dipartimento della Giustizia la scorsa settimana, è stato attaccato dai deputati repubblicani e anche dai democratici. I primi hanno contestato le conclusioni della sua indagine, la quale ha stabilito che Biden non fosse perseguibile, mentre i secondi hanno criticato aspramente le affermazioni di Hur in merito alla memoria e alle capacità cognitive del presidente. Nel rapporto pubblicato al termine delle indagini, infatti, l’ex procuratore ha definito Biden “un anziano dalla memoria scarsa”, aggiungendo che questo fattore contribuirebbe a farlo assolvere da una eventuale giuria. Un passaggio, quest’ultimo, che ha fatto infuriare la Casa Bianca e il Partito democratico. (segue) (Was)