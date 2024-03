Difesa: Rauti, protagonista della conferenza su empowerment femminile a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le donne che vestono l’uniforme delle Forze Armate sono oltre 23 mila - 450 quelle presenti nelle missioni internazionali - impiegate con gli stessi compiti dei colleghi maschi. Donne che portano un valore aggiunto, quello della prospettiva di genere nella pianificazione delle operazioni militari, e sono in prima linea per i diritti umani ed il protagonismo femminile alla vita sociale, economica e politica”, ha dichiarato Rauti. “L’impegno dei contingenti della Difesa nei teatri operativi si iscrive nel perimetro delle risoluzioni Onu su ‘Donne, pace e sicurezza’ e la nostra azione punta all’inclusione delle donne, al dialogo con la popolazione femminile ed al coinvolgimento delle donne nei processi decisionali, in quelli di costruzione di pace e stabilità nonché nella resilienza post-conflict”, ha aggiunto il sottosegretario. A margine della conferenza Rauti ha sottolineato un ulteriore elemento di riflessione: “Le nuove minacce ibride alla sicurezza e gli scenari sempre più complessi, richiedono nuove risposte a livello operativo ed organizzativo ma anche al livello della formazione, che rappresenta un dominio strategico, sul quale la Difesa sta investendo con strumenti tecnologici, innovativi nel metodo e nei contenuti”. ⁠La conferenza di oggi è alla seconda edizione, dopo quella tenuta a Roma l’anno scorso al Comando operativo di vertice interforze (Covi), e si terrà ogni anno in occasione delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna ma in un ambito più articolato ed organico di progettualità dedicate al mondo femminile. (Com)