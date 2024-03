Brasile: almeno 15 passeggeri sono tenuti in ostaggio su un autobus a Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato è salito a bordo di un autobus, in una stazione nel centro di Rio de Janeiro (Brasile), prendendo diverse persone in ostaggio. L'uomo avrebbe sparato a due persone che sono state portate in ospedale. Gli agenti del Battaglione operativo speciale della polizia (Bope) sono sul posto. Non ci sono ancora informazioni sullo stato di salute di queste persone. Secondo la testata "G1" le persone in ostaggio sarebbero non meno di 15.(Brs)