Argentina: inflazione febbraio al 276,2 su anno, cala al 13,2 per cento il ritmo su mese (3)

- Il dato era particolarmente atteso per valutare l'impatto delle politiche economiche messe in campo dal governo del presidente, Javier Milei.Dopo i primi mesi, l'inflazione ha iniziato a rallentare il ritmo di crescita mensile, pur continuando ad accumulare valori record su anno. A gennaio, i prezzi avevano registrato un incremento del 254,2 per cento su anno, in aumento sul 211 per cento di dicembre, mentre su mese l'incremento era stato del 20,6 per cento, 4,6 punti percentuali in meno rispetto agli ultimi 31 giorni del 2023. per cento. Più volte il capo dello Stato ha riconosciuto che ci possono essere "vicende puntuali" in grado di far rialzare i prezzi, ma che il percorso intrapreso ha permesso di invertire la rotta con cui "il precedente governo" aveva portato il Paese sull'orlo dell'iperinflazione. (segue) (Abu)