Argentina: inflazione febbraio al 276,2 su anno, cala al 13,2 per cento il ritmo su mese (5)

- Le misure riflettono per la Bcra alcuni passaggi positivi dell'economia nazionale. Si assiste a un "pronunciato rallentamento dell'inflazione", con cifre sul lato della vendita al dettaglio migliori rispetto a quelle "accordate con il Fondo monetario internazionale (Fmi)". Si parla poi della riduzione, in termini reali, dell'emissione di moneta, con un conseguente miglioramento dei conti della Bcra, istituto che una volta sanato - promette Milei -, dovrebbe essere chiuso. Una riduzione della base monetaria ampia pari al 17 per cento, grazie, da una parte al taglio delle spese orientato all'obiettivo "deficit zero", e alla "ampia accettazione volontaria dei Bopreal", il titolo a breve termine con cui la Banca sta recuperando pesos dal mercato. Sul fronte dei pagamenti con l'estero, la Bcra segnala inoltre un incremento corposo delle riserve internazionali e una stabilizzazione al ribasso nella differenza dei diversi tassi di cambio praticati sul dollaro. (Abu)