Azzardo: Mdc, multa AgCom ad "X" passo in avanti lotta a pubblicità gioco illegale

- "In un'era in cui i nuovi media e i social network giocano un ruolo predominante nella diffusione di contenuti, è fondamentale che la lotta alla pubblicità illegale ed irresponsabile del gioco d'azzardo sia rinnovata e intensificata". Lo ha dichiarato Francesco Luongo, portavoce nazionale del Movimento difesa del cittadino (Mdc), associazione a tutela dei consumatori, commentando la sanzione di 1,35 milioni di euro comminata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) alla società Twitter International Unlimited Company, proprietaria della piattaforma di condivisione di video X, per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo. "La sanzione imposta dall'AgCom rappresenta un passo avanti significativo in questa direzione, ma è solo l'inizio di un percorso che deve vedere coinvolti tutti gli attori del settore soprattutto nell’interesse dei minori", ha aggiunto Luongo. Nel contesto italiano, il gioco d'azzardo online ha mostrato una crescita esponenziale, testimoniata dall'incremento annuo dei volumi di gioco, che hanno raggiunto cifre miliardarie per l’esattezza 18,5 miliardi di euro con ben 9.685 siti di gioco illegali come emerso dai dati dell’Agenzia delle dogane e monopoli nell’ambito del progetto di Mdc All-In in gioco per la legalità, finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo patologico e dei fenomeni di sovraindebitamento e usura ad esso correlati. La sanzione di Agcom è stata comminata ai sensi dell'articolo 9 del decreto Dignità. (Com)