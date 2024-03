Scuola: Frassinetti (Fd'I), Schlein si informi prima di parlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Schlein farebbe bene ad informarsi prima di trattare argomenti delicati come quello della scuola. Se lo facesse scoprirebbe che nella riforma della valutazione della scuola primaria non è vero che viene eliminata la descrizione del percorso umano e pedagogico degli alunni, ma allo stesso sarà affiancato un giudizio sintetico più comprensibile per studenti e famiglie". Lo dichiara il sottosegretariato all'Istruzione e al merito, Paola Frassinetti. "La valutazione - aggiunge - non significa stilare giudizi che non possiedono le caratteristiche della trasparenza e della chiarezza". (Rin)