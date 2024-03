Ucraina: Tusk ai repubblicani Usa su aiuti, milioni di vite dipendono da voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco, Donald Tusk, si è rivolto direttamente ai repubblicani alla Camera dei rappresentanti, esortandoli ad approvare nuovi fondi per destinare nuovi aiuti militari all’Ucraina. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Tusk ha affermato che i repubblicani devono prendere una “decisione molto importante per tutto il mondo: le speculazioni sul futuro dell’assistenza Usa all’Ucraina devono finire”. Il premier ha aggiunto che i partner europei “vogliono sapere di poter contare anche su Washington” per quanto riguarda gli aiuti a Kiev. Rivolgendosi direttamente al presidente della Camera, il repubblicano Mike Johnson, Tusk ha affermato che “dalla sua decisione dipende il futuro di milioni di persone”. (Was)