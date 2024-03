Usa: Trump vince le primarie repubblicane in Mississippi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha vinto le primarie repubblicane in Mississippi. Le proiezioni preliminari dell’emittente “Cnn” hanno assegnato la vittoria a Trump a pochi minuti dalla chiusura dei seggi. Con i 40 delegati del Mississippi e i 59 della Georgia (dove con il 29 per cento dei voti già conteggiati Trump ha vinto 52 delegati), l’ex presidente è ad una manciata di voti dal conquistare la nomination ufficiale del Partito repubblicano alle elezioni di novembre. La soglia è pari a 1.215 delegati. (Was)