Usa: ex procuratore Robert Hur attaccato da democratici e repubblicani sui documenti di Biden (2)

- Il deputato democratico Hank Johnson ha accusato Hur di “fare il gioco dei repubblicani”, promuovendo una narrativa che rappresenterebbe Biden come “non idoneo” alla presidenza. Un messaggio che sarebbe “falso” secondo il deputato della Georgia, il quale ha anche fatto riferimento al discorso del presidente sullo stato dell’Unione, la settimana scorsa. Johnson ha anche ricordato che Hur è stato nominato proprio dall’ex presidente Donald Trump, affermando che l’ex procuratore starebbe facendo “tutto il possibile per garantire la sua vittoria alle elezioni e farsi nominare all’incarico di giudice federale o al dipartimento della Giustizia”. Ribattendo, Hur ha sottolineato di non avere aspirazioni del genere, affermando che “nel mio lavoro, così come nelle indagini che ho coordinato, non c’è spazio per la politica”. (segue) (Was)