Usa: ex procuratore Robert Hur attaccato da democratici e repubblicani sui documenti di Biden (3)

- Il repubblicano Tom Tiffany ha invece accusato l’ex procuratore di avere difeso Biden volontariamente, denunciando nuovamente la presenza di un “doppio standard” all’interno del sistema giudiziario statunitense. Il riferimento è al processo federale in Florida relativo ai documenti classificati trovati nella residenza privata di Donald Trump a Mar-a-lago, per i quali l’ex presidente è stato incriminato dal dipartimento della Giustizia. “Vi ringraziamo per il vostro lavoro, ma purtroppo fare parte del sistema che protegge le elite di cui Biden fa parte”, ha detto il deputato del Wisconsin. Altri componenti democratici hanno invece affermato che Hur avrebbe tentato di “esonerare” il presidente con le sue affermazioni. Nel rapporto, infatti, l’ex procuratore ha scritto di non avere trovato prove sostanziali per accusare formalmente Biden, riconoscendo però che il presidente avrebbe conservato volontariamente materiali classificati. “Non ho mai esonerato il presidente: questa parola non è presente nel rapporto”, ha detto Hur, rispondendo alle domande della deputata democratica Pramila Jayapal. L’ex procuratore ha anche ribadito che ci sono differenze sostanziali tra il caso di Biden e quello di Trump. In quest’ultimo, ha spiegato, sono presenti “diverse aggravanti” che non ci sono invece nel caso del presidente in carica. (Was)