India-Bielorussia: Jaishankar riceve Aleinik, concordato semplificare i visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia e India iniziano un dialogo per semplificare il regime dei visti. Come ha riferito la diplomazia bielorussa, la questione è stata discussa oggi nel corso di un incontro svoltosi a Nuova Delhi tra il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar e il suo omologo bielorusso Sergej Aleinik. Al centro del confronto sono state anche le relazioni interregionali e parlamentari, nonché la cooperazione umanitaria, compresa la formazione degli studenti indiani in Bielorussia. "È stato concordato di avviare un dialogo per semplificare ulteriormente il regime dei visti al fine di aumentare i flussi turistici reciproci", ha affermato l'ufficio stampa del dicastero dei Minsk. Aleinik ha anche espresso gratitudine al suo omologo per "il costante sostegno" al processo di adesione della Bielorussia alla Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), nonché per il sostegno dell'adesione del Paese ai Brics. (segue) (Rum)