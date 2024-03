Ucraina: Duda al Congresso, aiuti a Kiev cruciali per fermare Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha incontrato oggi a Washington i leader del Congresso: il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson; il capogruppo democratico, Hakeem Jeffries; e i senatori Chuck Schumer e Mitch McConnell. Andando via dal Congresso, Duda ha affermato di avere presentato “il punto di vista” della Polonia, in quanto alleato degli Usa e membro della Nato. “Il sostegno all’Ucraina rappresenta un elemento cruciale per fermare le ambizioni della Russia”, ha detto. (Was)