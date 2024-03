Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, il primo anno della giunta Rocca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i tavoli istituzionali aperti e progetti futuri, c'è la delocalizzazione del Policlinico Umberto I di Roma. L'inaugurazione potrebbe avvenire già tra 4 anni con un investimento di circa 500 milioni di euro. Anche se non è stata individuata nessuna area definitiva, il nuovo ospedale, molto probabilmente sorgerà sulla Tiburtina, non lontano dall'ospedale Pertini, nello stesso quadrante dove sarà realizzato il nuovo stadio della Roma, a Pietralata. Nella nuova area nascerà una sorta di Cittadella della salute all'avanguardia, con oltre un migliaio di postazioni per altrettanti pazienti. Nella vecchia area, tra Castro Pretorio e Viale Regina Margherita, resterà un presidio a bassa intensità con circa 300 posti letto. Mentre le vecchie palazzine dovrebbero essere riqualificate e destinate alla Sapienza per residenze, laboratori e aule. Tra le aree previste anche una a Tor Cervara che a oggi, però, appare come un'ipotesi più remota. Per lo studio del progetto la Regione Lazio ha aperto un tavolo istituzionale con l'Università La Sapienza. Al tavolo è coinvolto indirettamente anche il Comune di Roma per la parte urbanistica. Con l’accordo tra il presidente Rocca e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono oltre 1,2 miliardi di euro i fondi assegnati dal governo alla Regione Lazio, attraverso il fondo sviluppo e coesione 2021-27, per la realizzazione di una serie di interventi. Più della metà dei fondi (779.734.714,90 euro) andrà sui trasporti e infrastrutture. Inoltre, a questo stanziamento sono previsti ulteriori 600 milioni di euro del piano di sviluppo rurale 2023-27 per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro di finanziamenti. In particolare, oltre 60 milioni per competitività imprese, 19 milioni per energia, più di 70 milioni per ambiente e risorse naturali, 45,2 milioni per cultura, quasi 780 milioni per trasporti e infrastrutture, circa 29,7 milioni per riqualificazione urbana. Nel dettaglio, tra le opere da segnalare ci sono 100 milioni alla bretella Cisterna-Valmontone, 15 milioni per la ciclabile Ostia-Colosseo, quasi 54 milioni per l'acquisto di bus per Atac e Cotral. E ancora 68,2 milioni per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Sul fronte della cultura 25 milioni per la riqualificazione di Palazzo Silvestri Vivaldi a Roma.Poi un programma a sostegno dell’innovazione e per la creazione di nuove imprese con un investimento complessivo di 42 milioni per i prossimi 4 anni, di cui oltre 4 per il 2024 destinati ai servizi e imprese, ai territori e per le infrastrutture degli spazi attivi. Inoltre, 70 milioni a favore delle piccole e medie imprese del Lazio destinati all’efficientamento energetico e al sostegno dei processi produttivi sostenibili. E nuovi bandi da 135 milioni per il sostegno al credito delle imprese. Non da meno, la gestione di alcune crisi aziendali, come l'impegno profuso dalla Regione Lazio, con il ministero delle Imprese, per la riapertura della cartiera Reno De Medici, in provincia di Frosinone. Sul fronte trasporti, invece, la giunta ha approvato le risorse, pari a oltre 64 milioni di euro, in favore dei Comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, per il trasporto pubblico locale e lo schema di convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono destinati 20 milioni di euro al fine di acquistare due navi veloci per il collegamento pubblico locale marittimo, lacustre e fluviale. Inoltre, è stato approvato l'accordo con Ferrovie dello Stato per la proroga del servizio sperimentale effettuato con Trenitalia, confermando le stazioni sperimentali di Cassino e Orte sulla linea ad alta velocità, con un costo di 5 milioni per il bilancio della Regione. Sul fondo per il trasporto pubblico locale, la giunta Rocca ha approvato la suddivisione, con lo stanziamento di 240 milioni di euro per Roma Capitale. (segue) (Rer)