Difesa: Usa, autorizzata possibile vendita a Polonia di varie tipologie di missili per quasi 3,7 miliardi di dollari

- Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato una possibile vendita da parte di forze armate straniere al governo polacco di una serie di sistemi d'arma e missili, per un valore complessivo vicino ai 3,7 miliardi di euro. Come riferisce il Pentagono, si tratta nello specifico del missile congiunto aria-superficie AGM-158B-2 con missili a tutto tondo a raggio esteso e relativi elementi logistici e di supporto al programma per un costo stimato di 1,77 miliardi di dollari, dei missili aria-aria avanzati a medio raggio AIM-120C-8 e relativi elementi logistici e supporto al programma per un costo stimato di 1,69 miliardi di dollari e infine dei missili Sidewinder AIM-9X Block II e relativi elementi logistici e di supporto al programma per un costo stimato di 219,1 milioni di dollari. (Was)