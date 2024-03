Usa: Casa Bianca, caso chiuso, repubblicani attaccano Biden per aiutare Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso è chiuso. Lo ha detto Ian Sams, portavoce dell’ufficio legale della Casa Bianca, commentando con i giornalisti l’audizione dell’ex procuratore speciale Robert Hur al Congresso, dopo la chiusura delle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza privata del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato durante l’amministrazione Obama. “Il caso è chiuso, ed è ora di andare avanti: i repubblicani stanno portando avanti un attacco di natura politica contro il presidente, cercando di aiutare il suo predecessore”, ha detto. (Was)