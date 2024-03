Medio Oriente: domani premier olandese Rutte in visita in Israele e Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente dei Paesi Bassi, Mark Rutte, si recherà in visita in Israele e Egitto il 13 marzo. Lo ha reso noto il governo olandese, spiegando che la visita di Rutte prevede un incontro con l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme e successivamente un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi al Cairo. Come spiegato dall'esecutivo olandese, "le parti discuteranno della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, dell'importanza di una pausa immediata delle ostilità e del rilascio di tutti gli ostaggi, nonché della necessità di prevenire l'escalation del conflitto e la sua risoluzione". (Beb)