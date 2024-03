Gaza: Pentagono, porto temporaneo sarà pronto in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto temporaneo che gli Stati Uniti intendono costruire sulle coste della Striscia di Gaza, per rafforzare la consegna e la distribuzione degli aiuti umanitari ai civili, dovrebbe essere completato entro i prossimi 60 giorni. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Ci aspettiamo che la struttura sia pienamente operativa in circa 60 giorni, e una volta completata sarà in grado di facilitare la consegna di due milioni di pasti pronti ogni giorno”, ha detto, aggiungendo che quattro navi militari Usa hanno lasciato oggi gli Stati Uniti per dirigersi nel Mediterraneo e iniziare i lavori. (Was)