Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, il primo anno della giunta Rocca

- Le misure contro il sovraffollamento dei pronto soccorso, trasporti, manutenzione delle strade e progetti futuri. Una riorganizzazione immediata della macchina amministrativa, un dialogo rinnovato con i territori, tavoli e accordi istituzionali, anche in vista del Giubileo 2025 a Roma. E’ il primo anno del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, pronto a festeggiarlo, insieme al resto della giunta, tracciando un bilancio dall’insediamento ad oggi. Per l’occasione, Rocca ha organizzato un tour itinerante in tutte le province del Lazio, a partire da un primo incontro che si terrà mercoledì 20 marzo presso la sede della giunta regionale a Roma, allo scopo di rendere noto quanto realizzato nei primi 12 mesi di governo, dal momento della nomina della squadra assessorile. "Il 12 marzo di un anno fa si insediava la nostra Giunta. E' stato un anno di emozioni, anche di sfide complicate e di grandi soddisfazioni, in alcuni momenti - dichiara il presidente Rocca -. E' una varietà di sentimenti inevitabile per chi ha l'onore di guidare una Regione così importante come il Lazio e quindi con la possibilità e il dovere di incidere direttamente sulla vita dei cittadini, peraltro in ambiti importanti come la salute, i trasporti, l'ambiente, le infrastrutture", sottolinea Rocca. (segue) (Rer)