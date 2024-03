Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, il primo anno della giunta Rocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sanità in cima all’elenco delle priorità in agenda, con lo stesso Rocca che ha tenuto la delega, poi la situazione finanziaria della regione. I primi provvedimenti hanno riguardato l’emergenza dei pronto soccorso. La Regione Lazio ha stanziato oltre 22 milioni di euro contro l’annoso problema del sovraffollamento dei pronto soccorso. Il Lazio, infatti, è maglia nera nei tempi di attesa. La Giunta regionale ha approvato un pacchetto di delibere nell’ambito del “progetto sperimentale gestione sovraffollamento dei pronto soccorso” per rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da sgonfiare i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza. La Regione Lazio ha contrattualizzato con le strutture sanitarie private accreditate oltre 350 posti letto, dando una risposta concreta e immediata a una richiesta di oltre 730, per un costo di circa 22 milioni e 900 mila euro. E’ stata già informatizzata la gestione dei posti letto, per far sì che in tempo reale si conoscano le disponibilità di ogni reparto e singola struttura ospedaliera. Per quanto riguarda la digitalizzazione dei posti letto, Rocca ha voluto mettere fine alla stagione delle comunicazioni attraverso i fax, ordinando ai direttori “di mettersi in rete”. (segue) (Rer)